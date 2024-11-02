Кулибали считает, что Николас Джексон может выиграть «Золотой мяч»

Бывший защитник «Челси» Калиду Кулибали оценил шансы нападающего Николаса Джексона выиграть «Золотой мяч».

«Я надеюсь, что он продолжит забивать. Мы знаем, что для всех нападающих жизнь — это голы, и Николас не исключение. У него правильные настрой и характер. На мой взгляд, он станет легендой Сенегала, как Садио Мане. Всегда говорю ему, что он должен равняться на Мане. Надеюсь, он станет лучшим игроком Африки, а, может быть, и в мире.

У него есть талант, так что всё в его руках. Все футболисты, которые выигрывали «Золотой мяч», верили, что могут это сделать. Все они думали, что способны на это. Это нужно донести до Николаса. Разумеется, я не говорю ему быть эгоистом и игнорировать товарищей по команде, но он должен думать о «Золотом мяче». Если вложить этот образ ему в голову, то он сможет добиться этого», — приводит слова Кулибали Give me Sport.

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