Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кулибали считает, что Николас Джексон может выиграть «Золотой мяч»

Кулибали считает, что Николас Джексон может выиграть «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Челси» Калиду Кулибали оценил шансы нападающего Николаса Джексона выиграть «Золотой мяч».

«Я надеюсь, что он продолжит забивать. Мы знаем, что для всех нападающих жизнь — это голы, и Николас не исключение. У него правильные настрой и характер. На мой взгляд, он станет легендой Сенегала, как Садио Мане. Всегда говорю ему, что он должен равняться на Мане. Надеюсь, он станет лучшим игроком Африки, а, может быть, и в мире.

У него есть талант, так что всё в его руках. Все футболисты, которые выигрывали «Золотой мяч», верили, что могут это сделать. Все они думали, что способны на это. Это нужно донести до Николаса. Разумеется, я не говорю ему быть эгоистом и игнорировать товарищей по команде, но он должен думать о «Золотом мяче». Если вложить этот образ ему в голову, то он сможет добиться этого», — приводит слова Кулибали Give me Sport.

Материалы по теме
Николас Джексон избежал наказания за пощёчину игроку «Ноттингема» во время матча АПЛ

Фанаты «Челси» устроили потасовку из-за футболки Джексона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android