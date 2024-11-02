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Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 1 ноября

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги 1 ноября
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1 ноября в 14-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата России 1 ноября:

  • «Динамо» Москва - «Ростов» — 1:1.

На текущий момент возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 33 очка после 13 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», который набрал 30 очков после 13 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Локомотив», набравший 28 очков в 13 играх.

На момент выхода новости последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ занимает «Оренбург» с восемью очками после 13 игр.

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