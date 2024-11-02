Роналду опубликовал пост после ничьей с «Аль-Хилялем», португалец не забил

Нападающий и капитан саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после матча 9-го тура Про-Лиги с «Аль-Хилялем», который завершился с ничейным счётом (1:1).

«Битва еще далека от завершения. Спасибо всем за поддержку сегодня!» — написал португальский нападающий на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, на первой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. По итогам девяти игр «Аль-Наср» располагается на третьем месте турнирной таблицы. «Аль-Хиляль» после девяти игр является лидером чемпионата Саудовской Аравии. Следующий матч «Аль-Наср» проведёт дома 5 ноября с командой «Аль-Айн» в рамках 4-го тура Элитной Лиги Чемпионов АФК.