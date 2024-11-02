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Роналду опубликовал пост после ничьей с «Аль-Хилялем», португалец не забил

Роналду опубликовал пост после ничьей с «Аль-Хилялем», португалец не забил
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Нападающий и капитан саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после матча 9-го тура Про-Лиги с «Аль-Хилялем», который завершился с ничейным счётом (1:1).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Талиска – 1'     1:1 Милинкович-Савич – 77'    

«Битва еще далека от завершения. Спасибо всем за поддержку сегодня!» — написал португальский нападающий на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, на первой минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Аль-Насра» Андерсон Талиска. По итогам девяти игр «Аль-Наср» располагается на третьем месте турнирной таблицы. «Аль-Хиляль» после девяти игр является лидером чемпионата Саудовской Аравии. Следующий матч «Аль-Наср» проведёт дома 5 ноября с командой «Аль-Айн» в рамках 4-го тура Элитной Лиги Чемпионов АФК.

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