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Корнеев отреагировал на нецензурную реплику Лички после матча «Динамо» — «Ростов»

Корнеев отреагировал на нецензурную реплику Лички после матча «Динамо» — «Ростов»
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев прокомментировал нецензурное высказывание главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички после матча с «Ростовом» (1:1).

«Для Лички это большое разочарование. Столько моментов создавать и их не использовать… «Динамо» не хватает игроков, Нгамалё не делает разницу. Сами себе «привезли» и не забили кучу мячей, понятно, что Марцел недоволен», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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