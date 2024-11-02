Гарри Кейн назвал лучшего футболиста старше 30 лет

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на блиц-опрос в видео на странице Goal в соцсети, в котором назвал лучших игроков в разных категориях.

Так, Кейн назвал капитана саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом в возрастной категории «старше 30», бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне англичанин считает лучшим распасовщиком. Себя же игрок определил как лучшего завершителя атак.

Напомним, Гарри Кейн пополнил состав «Баварии» в августе 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В этом сезоне нападающий уже сыграл 13 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.