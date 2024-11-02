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Тренер «Зенита» Оливейра: на 99% ощущаю себя русским. Это великая страна!

Тренер «Зенита» Оливейра: на 99% ощущаю себя русским. Это великая страна!
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Бразильский тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос, ощущает ли себя русским после 16 лет жизни в России.

«На сколько процентов чувствую себя русским? Мне кажется, уже на 99%. Скажу, что очень приятно находиться здесь. Это великая страна!

Когда к нам приезжают бразильцы, первое, что им говорю: живу в России уже почти 16 лет, и ни со мной, ни с семьёй ничего плохого ни разу не происходило», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе петербургской команды 30 очков по итогам 13 туров.

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