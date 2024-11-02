Экс-директор академии «Локомотива» объяснил, как Батракову избежать «звёздной болезни»

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин ответил на вопрос, как избежать «звёздной болезни» лучшему на данный момент полузащитнику РПЛ — 19-летнему Алексею Батракову.

— Как не потерять парня? Нередки случаи «звёздной болезни» после такого раннего взлёта, сколько футболистов на этом обожглось.

— Я думаю, он читает и знает все те истории, которые были с предыдущими игроками, которые подавали надежды, и что происходило с ними, и почему это происходило. Он анализирует, и я думаю, что он поймёт, что можно делать, а что нельзя делать, как воспринимать эту информацию, которая падает на тебя при первом успехе. Ну и самое главное – это окружение, которое находится вокруг него: родители и люди, которые помогают ему в становлении как футболиста, – приводит слова Файзуллина СМИ «Спорт день за днём».

Напомним, Алексей Батраков пополнил состав железнодорожников перед началом текущего сезона. На данный момент в активе игрока 14 очков.