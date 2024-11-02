Рубен Аморим впервые обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впервые обратился к болельщикам английской команды.

«Большое спасибо за вашу поддержку. Я вас не подведу», — приводит слова Аморима United Zone в соцсетях.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера. Контракт португальца с «красными дьяволами» будет рассчитан до июня 2027 года. Также в соглашении сторон есть опция пролонгации ещё на один сезон.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» выплатит «Спортингу» € 15 млн за досрочное расторжение контракта с португальским тренером Рубеном Аморимом.

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