В руководстве «Реала» считают Алонсо идеальным кандидатом на замену Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает главного тренера ливеркузенского «Байера» Хаби Алонсо лучшей кандидатурой на пост главного тренера «сливочных». Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Перес считает, что Алонсо идеально подходит «Реалу» из-за стиля игры, который использует испанский специалист в своих командах.

Напомним, ранее стало известно, что Алонсо может перейти из «Байера» в «Реал» уже в конце текущего сезона. Контракт главного тренера с «Байером» действует до 2026 года, однако в нём есть пункт, позволяющий ему покинуть немецкий клуб уже грядущим летом, чем и хочет воспользоваться Перес.