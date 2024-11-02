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В руководстве «Реала» считают Алонсо идеальным кандидатом на замену Анчелотти

В руководстве «Реала» считают Алонсо идеальным кандидатом на замену Анчелотти
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает главного тренера ливеркузенского «Байера» Хаби Алонсо лучшей кандидатурой на пост главного тренера «сливочных». Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Перес считает, что Алонсо идеально подходит «Реалу» из-за стиля игры, который использует испанский специалист в своих командах.

Напомним, ранее стало известно, что Алонсо может перейти из «Байера» в «Реал» уже в конце текущего сезона. Контракт главного тренера с «Байером» действует до 2026 года, однако в нём есть пункт, позволяющий ему покинуть немецкий клуб уже грядущим летом, чем и хочет воспользоваться Перес.

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