Радимов: ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком», который состоится сегодня, 2 ноября.

«ЦСКА размажет «Спартак», без вариантов. Мы это видели и в матчах с «Локомотивом», и «Краснодаром». Против таких команд шансов у «Спартака» нет. Матч завершится со счетом 3:1 в пользу ЦСКА», — сказал Радимов в эфире «Матч Премьер».

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка), второе место занимает «Зенит» (30 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (28 очков).

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