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Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, хочет ли он в будущем возглавить какую‑либо команду

Тренер «Зенита» Оливейра рассказал, хочет ли он в будущем возглавить какую‑либо команду
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Помощник главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра заявил, что пока не планирует начинать самостоятельную тренерскую карьеру.

«Нет ли амбиций со временем самому стать главным тренером? Понятно, что когда ты начинаешь работать тренером, со временем у многих возникает такое желание. Но я говорю это уже не первый раз — мне настолько сейчас комфортно, что об этом не думаю. И дело не только в том, что «Зенит» — большой клуб, который ставит самые высокие задачи.

Очень важны отношения с главным тренером. Они у нас с Сергеем Богдановичем настолько дружеские, что без него себя в профессии не вижу. Он дает мне достаточно много творческой свободы и при этом свою роль считаю довольно серьезной. Поэтому на данный момент вообще себя как главного тренера какой‑либо команды не рассматриваю", — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе петербургской команды 30 очков по итогам 13 туров.

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