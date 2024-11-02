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Кейн ответил на вопрос, кого считает лучшим молодым футболистом

Кейн ответил на вопрос, кого считает лучшим молодым футболистом
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Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал в видео на странице Goal в соцсети, в котором назвал лучшего молодого футболиста.

Так, Кейн в качестве лучшего юного игрока без раздумий назвал вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Напомним, Ламин Ямаль пополнил состав «сине-гранатовых» в июле 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне футболист уже успел сыграть в 14 матчах, забить шесть голов и отдать семь результативных передач. В этом году Ямаль стал победителем номинации «Лучший молодой футболист» на торжественной церемонии награждения «Золотой мяч».

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