Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин заявил о желании получить гражданство Норвегии.

«Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста-норвежка, и я планирую здесь жить. Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», — приводит слова Хайкина NRK.

Хайкину 29 лет. За норвежский «Будё-Глимт» голкипер играет с 2019 года с коротким перерывом в 2023 году, когда россиянин присоединился к английскому клубу «Бристоль Сити». В текущем сезоне Никита провёл 26 матчей в рамках чемпионата Норвегии и пропустил 24 гола, 11 раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.