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Грегор Кобель может покинуть «Боруссию», если ситуация в клубе не улучшится

Грегор Кобель может покинуть «Боруссию», если ситуация в клубе не улучшится
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26-летний голкипер «Боруссии» Грегор Кобель разочарован и зол после вылета Дортмунда из Кубка Германии после поражения в матче с «Вольфсбургом» (0:1). Об этом сообщают журналисты издания Sky Sport.

Кубок Германии . 1/16 финала
29 октября 2024, вторник. 22:45 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
ДВ
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Винд – 117'    

По информации источника, несмотря на то что голкипер продлил свой контракт до 2028 года в прошлом году, Кобель хочет выигрывать трофеи, как и бывшие игроки «Боруссии» — Джуд Беллингхем и Эрлинг Холанд.
Поэтому нельзя исключать его уход летом, если ситуация в Дортмунде не улучшится. Перед начало сезона «Бавария», «ПСЖ» и английские клубы проявляли к нему интерес, но на данный момент ничего конкретного нет.

Напомним, Кобель перешёл в «Боруссию» в июле 2021 года. В текущем сезоне вратарь уже сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 21 гол.

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