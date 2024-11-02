Грегор Кобель может покинуть «Боруссию», если ситуация в клубе не улучшится

26-летний голкипер «Боруссии» Грегор Кобель разочарован и зол после вылета Дортмунда из Кубка Германии после поражения в матче с «Вольфсбургом» (0:1). Об этом сообщают журналисты издания Sky Sport.

По информации источника, несмотря на то что голкипер продлил свой контракт до 2028 года в прошлом году, Кобель хочет выигрывать трофеи, как и бывшие игроки «Боруссии» — Джуд Беллингхем и Эрлинг Холанд.

Поэтому нельзя исключать его уход летом, если ситуация в Дортмунде не улучшится. Перед начало сезона «Бавария», «ПСЖ» и английские клубы проявляли к нему интерес, но на данный момент ничего конкретного нет.

Напомним, Кобель перешёл в «Боруссию» в июле 2021 года. В текущем сезоне вратарь уже сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 21 гол.