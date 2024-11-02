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Стало известно, что сказал Флик игрокам «Барселоны» в перерыве «эль класико»

Стало известно, что главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сказал своим игрокам в перерыве матча с мадридским «Реалом» (4:0) в 11-м туре Ла Лиги.

В перерыве встречи немецкий специалист пригрозил защитникам «Барселоны» заменой, если они не будут придерживаться тактики первого тайма с высокой офсайдной линией.

«Любого, кто отступит на метр назад, я сразу же заменю», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, в октябре сине-гранатовые под руководством Флика разгромили «Алавес» (3:0), «Севилью» (5:1) и мадридский «Реал» (4:0). Тренер возглавил каталонский клуб летом 2024 года. После 11 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Флика встретятся с «Эспаньолом». Встреча состоится 3 ноября, начало — в 18:15 мск.

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