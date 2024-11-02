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Ямаль хотел покинуть «Барселону» в 15 лет, Хави уговорил его остаться — Mundo Deportivo

Ямаль хотел покинуть «Барселону» в 15 лет, Хави уговорил его остаться — Mundo Deportivo
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль был близок к уходу из клуба, когда ему было 15 лет.

Как сообщает Mundo Deportivo, с Ямалем поговорил Хави, в то время тренировавший «Барселону». Специалист пообещал футболисту игровое время в основной команде, поскольку видел его талант. Взамен футболист должен был остаться в клубе.

Напомним, действующее соглашение Ямаля с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне футболист уже успел сыграть в 14 матчах, забить шесть голов и отдать семь результативных передач. В этом году Ямаль стал победителем номинации «Лучший молодой футболист» на торжественной церемонии награждения «Золотой мяч».

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