Гарри Кейн назвал лучшего завершившего карьеру игрока, которого он бы вернул на поле

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал завершившего карьеру футболиста, которого хотел бы вернуть на поле, в видео на странице Goal в соцсети.

Так, Кейн хотел бы, чтобы на поле вернулся полузащитник, выступавший за мадридский «Реал», итальянский «Ювентус» и сборную Франции, лучший за 50 лет футболист по версии УЕФА Зинедин Зидан.

Напомним, Зидан в качестве игрока вместе со сборной Франции завоевал золото на чемпионате мира в 1998 году и серебро в 2006 году.

В январе 2016-го Зидан был назначен на пост главного тренера мадридского «Реала». Менее чем за два сезона в качестве тренера Зидан выиграл две Лиги чемпионов, клубный чемпионат мира ФИФА и чемпионат Испании.