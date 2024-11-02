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Результаты матчей чемпионата Франции 1 ноября

Результаты матчей чемпионата Франции 1 ноября
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Вчера, 1 ноября, прошли два матча 10-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 1 ноября:

«Монако» — «Анже» — 0:1;
«Лилль» — «Лион» — 1:1.

Отметим, что сегодня, 2 ноября, в чемпионате Франции пройдут три встречи.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 23 очка. На втором месте находится «Монако», набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Лилль», на счету которого 18 очков.

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