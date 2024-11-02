Аморим стал самым молодым тренером «Манчестер Юнайтед» за последние 54 года

39-летний португальский специалист Рубен Аморим, 1 ноября объявленный главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал самым молодым назначенным менеджером команды с 1970 года.

По информации Opta Sport, португалец стал самым молодым тренером клуба с тех пор, как 33-летний Уилф МакГиннес возглавлял «Юнайтед» в 1970 году.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении Рубена Аморима на пост главного тренера. Специалист приступит к работе с командой 11 ноября. Контракт португальца с «красными дьяволами» будет рассчитан до июня 2027 года. Также в соглашении сторон есть опция пролонгации ещё на один сезон.