«МЮ» после прихода Аморима может приобрести главную звезду «Спортинга»

«Манчестер Юнайтед» может вступить в гонку за форварда «Спортинга» Виктора Дьёкереша, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Пока «МЮ» не претендовал на 26-летнего шведа, но позиция клуба может измениться с назначением главным тренером Рубена Аморима, работавшего с нападающим в португальском клубе и являющегося большим поклонником его игры.

Дьёкереш забил 59 голов и отдал 23 ассиста в 65 матчах под руководством Аморима. Также за футболиста борятся «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

Отмечается, что следующим летом Дьёкереш сможет покинуть «Спортинг» за € 60-70 млн. Форварду в июне исполнилось 26 лет.

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