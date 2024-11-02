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Директор «Тюмени» прокомментировал попадание на «Краснодар» в Кубке России

Директор «Тюмени» прокомментировал попадание на «Краснодар» в Кубке России
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Директор «Тюмени» Александр Попов дал комментарий по итогам жеребьевки первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России. Соперником тюменцев на этой стадии станет лидер РПЛ «Краснодар», матч пройдёт в Тюмени в период с 26 по 28 ноября.

«Не удивлены такому жребию, наоборот, очень рады, что сыграем с «Краснодаром». Скажу честно, мы и хотели сыграть с ними. Да, это грозный соперник, но мы способны их победить. С нетерпением ждем этой игры», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

«Краснодар» набрал 33 очка в 13 матчах РПЛ и возглавляет чемпионскую гонку, опережая «Зенит» на три очка. «Тюмень» занимает последнее, 18-е место в Первой лиге, набрав девять очков в 16 играх.

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