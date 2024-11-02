Губернатор Самарской области высказался по ситуации с финансированием «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал комментарий по ситуации с финансированием профессиональных спортивных клубов региона, в том числе футбольных «Крыльев Советов».

«Уже ведётся активная работа по реализации программы социально-экономического развития Самарской области. Мы подготовили проект бюджета на 2025 год. Как договаривались, учли большинство предложений наших жителей. Увеличиваем финансирование целого ряда отраслей и направлений. В том числе массового спорта. Это будем делать путём перераспределения бюджетных средств — с профессиональных спортивных клубов в пользу массового спорта. Это не означает, что клубы перестанут существовать. Наоборот, станут ещё сильнее: в течение ближайшего года они получат партнёров из частного бизнеса. Мы обеспечим привлечение в спорт максимального количества партнёров.

Сейчас мною принято решение в течение ближайших двух месяцев провести комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства. Мы не ставим цель урезать расходы. Ставим цель повысить эффективность менеджмента клубов, обеспечить финансовую дисциплину. Мы непременно будем развивать наши команды в соответствии с установками федерального центра и нашими с вами представлениями. Клубы должны играть на высоком уровне, максимально вовлекать в свою деятельность молодёжь и болельщиков. При этом учитывать интересы региона, развивать массовый спорт.

Отдельно про «Крылья Советов». Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет», — написал Федорищев в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация о резком сокращении бюджетного финансирования «Крыльев Советов» в 2025 году, из-за чего клуб, по данным источников, рискует не пройти лицензирование в РПЛ. В текущей турнирной таблице чемпионата России волжане занимают 10-е место, набрав 12 очков в 13 матчах.

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