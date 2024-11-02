Александр Зинченко рассказал, как из-за своей ошибки он избежал трансфера в «Зенит»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в автобиографической книге «Верить» рассказал, как ошибка с часовыми поясами помогла ему перейти из «Уфы» в «Манчестер Сити».

«Только что закончилось Евро-2016, когда мы проиграли Польше 0:1, я улетел из Парижа в Уфу, но должен был пересесть в Москве, где хотел встретиться со своим агентом. У меня были отдельные рейсы, а не непрерывный стыковочный рейс в Уфу, поэтому мне пришлось выписываться и снова регистрироваться, что дало нам время выпить кофе, хотя мой агент говорил мне сначала приобрести билет в Уфу.

Но я посмотрел на свои часы – у нас было так много времени, поэтому я сказал ему: «Не волнуйся. У нас есть время. Давай сначала выпьем кофе». И мы говорили обо всём: о Евро, о возможном переходе в «Ман Сити». Прошло время и я понял, что пора идти. Я спустился вниз, но самолёт уже улетел. Я был в растерянности. Как я это упустил? Взлетел рано? Тогда я понял, что я всё ещё был на французском времени и не перевёл часы на московское.

Глядя на отлёт самолета, я не мог не беспокоиться, повлияет ли это на переговоры. Но самое смешное то, что это действительно помогло нам. В аэропорту Уфы меня ждали люди из питерского «Зенита». Они предлагали «Уфе» больше денег за меня, поэтому, конечно, клуб хотел принять их предложение. Мой агент сказал уфимцам, что я не собираюсь переходить в «Зенит», что дело не в деньгах. «Мы все знаем, что вы получите больше от «Зенита», чем от «Манчестер Сити, но Алекс уезжает в Англию», – сказал он им тогда.

На тот момент в Уфе ждали, что я приземлюсь через два часа, чтобы разобраться со всем. Но мой агент использовал тот факт, что я опоздал на самолёт, чтобы давить на них. Он сказал им: «Поверьте мне, он не улетит в Уфу, пока вы не дадите нам зелёный свет, чтобы поехать в «Сити». Он останется здесь, пока вы не согласитесь».

Он превратил эту ошибку в инструмент для переговоров. Эта деталь изменила всё. Кто знает, что было бы, если бы я туда улетел? Представьте, если бы я приземлился в аэропорту совершенно один, а меня встретили ребята из «Зенита»? Мне было 19, может, уговорили бы? Это было как судьба, божий план. Может быть, я не случайно опоздал на рейс.

В конце концов я улетел в Уфу через несколько дней, когда они окончательно поняли, что я буду ехать только в «Сити» и другого выбора нет. Я пришёл туда, чтобы попрощаться со всеми. У них был новый тренер, и он пытался убедить меня остаться, но я сказал: «Слушай, поставь себя на моё место». У тебя есть один шанс в жизни, ты должен его использовать». В принципе он согласился со мной», — написал Зинченко в своей книге.

Автобиография Зинченко под названием «Верить» вышла 24 октября. Книга написана на английском языке.

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