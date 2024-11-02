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Элвир Рахимич: гегемония «Зенита» в РПЛ всем надоела

Элвир Рахимич: гегемония «Зенита» в РПЛ всем надоела
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Экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался по поводу гегемонии петербургского «Зенита» в российском футболе.

«Не только мне — всем эта гегемония «Зенита» надоела. ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и прочим командам, которые на что-то претендуют. Но «Зенит» из года в год берёт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» из Санкт-Петербурга выигрывал золотые медали Российской Премьер-Лиги в шести последних сезонах подряд. В сезоне-2023/2024 сине-бело-голубые выиграли все три национальных турнира — чемпионат, Кубок и Суперкубок. В текущей таблице РПЛ «Зенит» находится на втором месте, уступая три очка «Краснодару».

Полностью интервью с Элвиром Рахимичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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