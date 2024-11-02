Стало известно, кто в «Реале» инициировал бойкот церемонии вручения «Золотого мяча»

На церемонии вручения «Золотого мяча» и ряда других наград по итогам прошедшего сезона от France Football не было ни одного представителя «Реала». Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на журналиста СОРЕ Аранча Родригеса, инициатором того, чтобы не посещать церемонию, стал главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Он принял решение после того, как узнал, что Винисиус Жуниор не получит «Золотой мяч». Приоритетом итальянца в этой ситуации был комфорт игрока и команды.

Напомним, «Реал» был признан лучшей мужской командой, Анчелотти – лучшим тренером, Килиан Мбаппе разделил трофей Герда Мюллера с Гарри Кейном.

«Золотой мяч» в итоге выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»