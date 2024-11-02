Элвир Рахимич: вижу Головина в мадридском «Реале», вместо Модрича!

Экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о карьере перешедшего из состава армейцев в «Монако» атакующего хавбека Александра Головина.

— Как раз при вас к первой команде ЦСКА подтянули совсем юного Головина. Его карьера — лучший пример для молодёжи?

— Конечно, Головин молодец. Смотрю «Монако», слежу за ним. Это пример не только ребятам из академии, но и футболистам первой команды ЦСКА, как надо работать, тренироваться и показывать себя, чтобы играть в больших клубах Европы. «Монако» — хорошая, большая команда во Франции, но я надеюсь, что у него будут даже более крутые клубы. Саша может подняться ещё выше.

— Где бы вы хотели его увидеть?

— В мадридском «Реале», конечно. Вместо Модрича, ха-ха. Надеюсь, что он там будет, — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. За 213 матчей в составе монегасков во всех турнирах российский полузащитник отметился 31 голом и 39 результативными передачами.

Полностью интервью с Элвиром Рахимичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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