«Впервые в жизни такая ситуация». Виталий Кафанов — о вратарях в «Ростове»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о ситуации с голкиперами в клубе.

«Частая смена вратарей в «Ростове» — очень большой минус. У меня впервые в жизни такая ситуация, когда, во-первых, приходят три новых вратаря, а во-вторых, ни у одного нет опыта в РПЛ. Можно было взять готового вратаря, у которого есть 100-200 игр. Может быть, всё равно было бы непросто. Я говорил, что на разрешение этой ситуации уйдёт три-четыре месяца, сейчас как-то всё вырисовывается», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Ростов» занимает восьмое место в РПЛ с 14 очками.

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