«Они сказали мне: сейчас или никогда». Аморим рассказал подробности перехода в «МЮ»

Новоиспечённый тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал подробности подписания контракта с английским клубом в момент его работы в «Спортинге».

«Я не могу многого рассказывать. Это этап, когда люди чувствуют то, что они должны чувствовать. Я хотел объяснить ситуацию. В начале сезона, и наш президент находится рядом, чтобы подтвердить, у меня был разговор с ним и Угу Вианой, где я сказал, что, что бы ни случилось, это будет мой последний сезон в «Спортинге».

Сезон начался, и мы начали проводить очень хорошие игры. «Юнайтед» пришёл, заплатил отступные, а потом со мной начались переговоры. Единственное, что я просил, это провести эти переговоры в конце сезона и дать мне доработать. Мне сказали, что это невозможно, что это возможно лишь сейчас или вообще никогда. В противном случае я должен был искать другой вариант работы. У меня было три дня, чтобы принять решение, которое радикально и полностью меняет мою жизнь. За три дня мне пришлось принять решение о переходе в другой клуб.

Мне трудно уходить. Эта команда значит для меня намного больше, чем для любого спортивного болельщика. Никакой путаницы не было вообще. Мы должны защищать интересы каждого. Я ничего не говорил раньше, потому что не мог. Решение такое. В клубе понимали, что я знаю, что если откажусь, то через полгода этого варианта у меня не будет. И я знал, что через шесть месяцев меня не будет в «Спортинге».

Настал момент, когда мне пришлось принять решение, и я это сделал. Теперь иду домой гораздо более отдохнувшим. Я заработал в три раза больше для клуба, чем он на меня потратил. Я отдал всё, что у меня было, ради «Спортинга», — приводит слова Аморима Record.

Напомним, Рубен Аморим приступит к работе в «МЮ» 11 ноября.

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