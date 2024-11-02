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Рахимич: Россия — моя вторая родина. Надеюсь, мы ещё вернёмся

Рахимич: Россия — моя вторая родина. Надеюсь, мы ещё вернёмся
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Боснийский экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич рассказал о своём отношении к России.

— Сколько вы в итоге прожили в России?
— Больше, чем в родной Боснии. С 1999 года — считай, почти четверть века. Россия — моя вторая родина.

— Почему же уехали?
— Прежде всего из-за семьи. Дети учатся в школе, университете. У них немецкие паспорта. Ради их учёбы мы переехали в Стамбул. Конечно, тяжело было уезжать спустя столько лет. А с другой стороны, я всю жизнь был без семьи: сборы, заезды, игры. Профессиональный футбол жесток в этом плане. Решили, что хотя бы сейчас нужно больше времени быть вместе. Но я надеюсь, что мы ещё вернёмся в Россию. У меня и квартира в Москве осталась. Связей не разрываем, — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Элвиром Рахимичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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