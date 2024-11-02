Урош Спаич: хочу, чтобы именно Мусаев сделал «Краснодар» чемпионом

Экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о своём отношении к возможности «быков» выиграть чемпионский титул под руководством главного тренера Мурада Мусаева.

«Сейчас я слежу за результатами «Краснодара». В прошлом году команда уже должна была выигрывать чемпионство, но по итогу не удалось. Нужно было обыгрывать «Зенит», эти игры были самыми важными.

Но я думаю, что сейчас «Краснодар» — самая сильная команда в чемпионате России. Они даже выиграли все матчи в Москве — такое, как мне кажется, случается впервые. Это показатель того, что «Краснодар» готов. Надеюсь, что в этом сезоне именно с Мурадом Мусаевым получится взять титул. Это тренер, который был в «Краснодаре» ещё когда я играл за команду. Он очень хороший человек и большой профессионал. Я хотел бы, чтобы Мусаев смог сделать «Краснодар» чемпионом — он этого заслужил», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 33 очка в 13 матчах. Ближайшего конкурента, которым является действующий чемпион «Зенит», чёрно-зелёные опережают на три очка при победе в личной встрече первого круга.

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