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«Зенит» — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Динамо» заработало 12 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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