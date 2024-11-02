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Обладатель 18 трофеев в составе ЦСКА назвал самое памятное дерби со «Спартаком»

Обладатель 18 трофеев в составе ЦСКА назвал самое памятное дерби со «Спартаком»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич назвал самое памятное дерби со «Спартаком».

«Это было сразу после победы в Кубке УЕФА в 2005-м. Мы вернулись из Португалии с трофеем в Москву, а уже через два-три дня играли со «Спартаком» в «Лужниках». И выиграли 3:1! Для меня это самое памятное дерби.

Мы хорошо отпраздновали победу в Лиссабоне. Нас тепло встретили болельщики. Но мы знали, что впереди «Спартак», и полностью осознавали важность этой игры. Поэтому все были абсолютно трезвыми, ха-ха!» — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Элвиром Рахимичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Россия - Премьер-Лига - 2005 . 9-й тур
22 мая 2005, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Бояринцев – 28'     1:1 Алдонин – 51'     1:2 В. Березуцкий – 59'     1:3 Олич – 83'    
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