ЦСКА — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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