Расписание матчей 17-го тура Первой лиги
Сегодня, 2 ноября, матчем «Сокол» — «Арсенал» стартует 17-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:
Суббота, 2 ноября:
- 14:00 мск. «Сокол» — «Арсенал»;
- 14:00 мск. «Енисей» — «Ротор»;
- 16:00 мск. «Уфа» — «КАМАЗ»;
- 19:00 мск. «Торпедо» — «Алания».
Воскресенье, 3 ноября:
- 14:00 мск. «Черноморец» — «Шинник»;
- 17:00 мск. «Чайка» — «Тюмень»;
- 17:00 мск. «Сочи» — «Нефтехимик»;
- 19:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск».
Понедельник, 4 ноября:
- 14:00 мск. «Урал» — «Родина».
После 16 сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика». В активе команды 30 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», также заработавшее 30 очков. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал», набравший 28 очков.
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