Расписание матчей 17-го тура Первой лиги

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Сегодня, 2 ноября, матчем «Сокол» — «Арсенал» стартует 17-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

Суббота, 2 ноября:

14:00 мск. «Сокол» — «Арсенал»;

14:00 мск. «Енисей» — «Ротор»;

16:00 мск. «Уфа» — «КАМАЗ»;

19:00 мск. «Торпедо» — «Алания».

Воскресенье, 3 ноября:

14:00 мск. «Черноморец» — «Шинник»;

17:00 мск. «Чайка» — «Тюмень»;

17:00 мск. «Сочи» — «Нефтехимик»;

19:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск».

Понедельник, 4 ноября:

14:00 мск. «Урал» — «Родина».

После 16 сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика». В активе команды 30 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», также заработавшее 30 очков. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал», набравший 28 очков.