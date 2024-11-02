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Расписание матчей 17-го тура Первой лиги

Расписание матчей 17-го тура Первой лиги
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Сегодня, 2 ноября, матчем «Сокол» — «Арсенал» стартует 17-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полное расписание тура:

Суббота, 2 ноября:

  • 14:00 мск. «Сокол» — «Арсенал»;
  • 14:00 мск. «Енисей» — «Ротор»;
  • 16:00 мск. «Уфа» — «КАМАЗ»;
  • 19:00 мск. «Торпедо» — «Алания».

Воскресенье, 3 ноября:

  • 14:00 мск. «Черноморец» — «Шинник»;
  • 17:00 мск. «Чайка» — «Тюмень»;
  • 17:00 мск. «Сочи» — «Нефтехимик»;
  • 19:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск».

Понедельник, 4 ноября:

  • 14:00 мск. «Урал» — «Родина».

После 16 сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика». В активе команды 30 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», также заработавшее 30 очков. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал», набравший 28 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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