«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 28 очков за 13 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.