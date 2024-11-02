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Начало прямой трансляции
21:00 Мск
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«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Рубин»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 28 очков за 13 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

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