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Тренер сборной Бразилии высказался о том, что Винисиус остался без «Золотого мяча»

Тренер сборной Бразилии высказался о том, что Винисиус остался без «Золотого мяча»
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор высказался относительно итогов голосования на «Золотой мяч» — 2024, где крайний нападающий бразильской национальной команды Винисиус Жуниор занял второе место, уступив полузащитнику сборной Испании Родри.

«На мой взгляд, [это] несправедливая ситуация, особенно потому, что это индивидуальная награда. Никто не против того, кто получил награду. Совсем наоборот, это признание одного из великих игроков испанского футбола, но следовало уделить иное внимание Винисиусу за проделанную им работу.

Однако самым большим призом, который завоевал Винисиус, было признание и уважение его народа. Подавляющее большинство бразильцев почувствовали несправедливость, допущенную по отношению к игроку, который мог бы заслуженно получить награду», — приводит слова Доривала Жуниора Goal.

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