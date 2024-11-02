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Каррагер высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» с Аморимом

Каррагер высказался о перспективах «Манчестер Юнайтед» с Аморимом
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Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение касаемо будущего «Манчестер Юнайтед» с новым главным тренером команды Рубеном Аморимом.

«Это большой вызов для Рубена Аморима. «Манчестер Юнайтед» на 14-м месте, но это (назначение Аморима) быстрое решение, потому что «Манчестер Юнайтед» не должен быть на таком месте. Сделать этот шаг сложно. С точки зрения преодоления черты, это самое сложное. [Уле] Сульшер занял второе место, [Жозе] Моуринью занял второе место, [Эрик] тен Хаг занял третье место — для Аморима это не так уж и сложно, это следующий шаг после назначения», — приводит слова Каррагера BBC Sport.

Аморим сменил в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Контракт подписан до конца 2027 года с опцией продления на год. Предварительно португалец присоединится к команде 11 ноября после того, как завершит дела с нынешним клубом — «Спортингом».

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