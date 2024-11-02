Элвир Рахимич: сложнее всего мне приходилось с Титовым. Великий игрок!

Боснийский экс-футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич поделился воспоминаниями об игре полузащитника «Спартака» Егора Титова.

«В «Спартаке» всегда играли очень хорошие футболисты. Поэтому «Спартак» с ЦСКА и были двумя самыми большими клубами России. В центре поля у них всегда были мастера — Титов, Аленичев… Наверное, с Егором у меня были самые принципиальные противостояния на поле. Против него сложнее всего было играть в России. Титов — великий игрок. Понимание футбола, видение поля. С мячом очень хорошо работал. Быстрый, лёгкий. Много двигался по полю, вторым темпом всегда заходил в штрафную и угрожал воротам. Современный игрок центра поля», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.