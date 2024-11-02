Экс-скаут ЦСКА сообщил, что московский клуб мог купить Рафинью

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал, что красно-синие могли приобрести крайнего нападающего «Барселоны» Рафинью в период его выступлений в чемпионате Португалии.

— Мы в ЦСКА вели переговоры по Рафинье, когда тот ещё играл в «Витории Гимарайнш». Так я познакомился с Деку: он тогда работал с Рафиньей как агент. Всё было сложно, но он и правда мог перейти.

— Сложно из-за стоимости?

— Как раз она была абсолютно адекватной. Просто на Рафинью уже претендовали топ-клубы знакомой ему лиги — и «Бенфика», и «Спортинг», куда он в итоге и перешёл, — приводит слова Чистякова Sport24.

Рафинья выступал в составе «Витории Гимарайнш» с 2016 по 2018 год. Бразильский футболист перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 101 матче во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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