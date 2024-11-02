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Элвир Рахимич предложил ЦСКА провести товарищеский матч с боснийским клубом

Элвир Рахимич предложил ЦСКА провести товарищеский матч с боснийским клубом
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич предложил красно-синим провести товарищеский матч с боснийским «Железничаром».

«Всем привет в России. Ребятам из ЦСКА успеха в дерби со «Спартаком»! Всех уважаю, люблю. И очень надеюсь, что ЦСКА скоро приедет к нам в гости, в Боснию, и сыграет с «Железничаром». У нас есть такое желание.

С ЦСКА мы пока не обсуждали эту идею, но мне кажется, что им тоже было бы интересно посетить Боснию. Дай бог, найдём время и возможность и сыграем товарищеский матч. Это моё желание, и, надеюсь, оно скоро исполнится», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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