Полузащитник «Ростова» Саравия высказался о последних результатах команды

Уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия прокомментировал ничейный результата матча 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1), а также высказался о последних результатах команды. Напомним, подопечные Валерия Карпина не могут победить в восьми матчах во всех турнирах подряд.

«Думаю, для «Ростова» ничья с «Динамо» — хороший результат. Мы провели хороший матч, к счастью, забили. Мы работаем над тем, чтобы добиваться хороших результатов, но со всеми командами нам сложно играть», — сказал Саравия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Валерия Карпина 14 набранных очков после 14 сыгранных туров.