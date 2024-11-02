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Полузащитник «Ростова» Саравия высказался о последних результатах команды

Полузащитник «Ростова» Саравия высказался о последних результатах команды
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Уругвайский полузащитник «Ростова» Родриго Саравия прокомментировал ничейный результата матча 14-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1), а также высказался о последних результатах команды. Напомним, подопечные Валерия Карпина не могут победить в восьми матчах во всех турнирах подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Думаю, для «Ростова» ничья с «Динамо» — хороший результат. Мы провели хороший матч, к счастью, забили. Мы работаем над тем, чтобы добиваться хороших результатов, но со всеми командами нам сложно играть», — сказал Саравия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Валерия Карпина 14 набранных очков после 14 сыгранных туров.

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