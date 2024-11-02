Рюдигер сделал подкат в шпагате под Мбаппе на тренировке «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер сделал подкат в шпагате под нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе на тренировке команды.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке:

В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В 12-м туре испанской Примеры мадридский клуб встретится с «Валенсией». Матч состоится сегодня, 2 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.