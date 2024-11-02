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Григорян: по уровню мастерства Шамар может сделать две вещи: забить гол или икроножную

Григорян: по уровню мастерства Шамар может сделать две вещи: забить гол или икроножную
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Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Также специалист высказался о возможном появлении ямайского нападающего Шамара Николсона в составе красно-белых и боснийского полузащитника Миралема Пьянича в основе красно-синих.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уверен, что будет результативная игра. У этих клубов в карме написано: «За 100 лет вы один раз сыграете вничью со счётом 0:0». И этот матч уже был сыгран.

Выйдет ли Николсон в старте? По уровню своего мастерства он может сделать две вещи: может забить гол, а может забить себе икроножную мышцу.

Я уверен, что Николич не поставит в старте Пьянича. Если же он выйдет с первых минут, то это будет выглядеть как откровенное лобби. Дело не в том, что он пока не убедил, а в том, что Обляков при таком пасьянсе теряет свои лучшие качества», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится сегодня, 2 ноября. Команду будут играть на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После 13 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 22 очка. ЦСКА — пятый. У армейцев в активе 24 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (33 очка), второе место занимает «Зенит» (30 очков). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (28 очков).

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