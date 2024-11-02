Роналдо: ничья с «Динамо» придаёт «Ростову» уверенности — не сомневаюсь, победы вернутся

Нападающий «Ростова» Роналдо высказался о результате матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Для нас ничья с «Динамо» — хороший результат на выезде. Хотя, само собой, хотели три очка. Результат нормальный для нас. Сейчас нам тяжело побеждать. Так случается в футболе. Ничья с большой командой придаёт нам уверенности. Не сомневаюсь, что победы к нам вернутся», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 27 очков по результатам 14 игр. «Ростов» располагается на восьмой строчке. У команды Валерия Карпина 14 очков.

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