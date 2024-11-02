Гвардиола рассказал, как проходит восстановление Кевина Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился новостями касаемо восстановления полузащитника и капитана клуба Кевина Де Брёйне.

«Ему становится лучше. Последние два-три дня врач сказал мне, что он сделал шаг вперёд в плане борьбы с болью», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, Де Брёйне был заменён из-за травмы на 23-й минуте матча 1-го тура АПЛ с «Бёрнли», ранее сообщалось, что полузащитник «Ман Сити» может пропустить четыре месяца тренировок. Следующий матч клуба состоится уже сегодня, 2 ноября, в 18:00 мск с «Борнмутом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. А 5 ноября «Манчестер Сити» сыграет со «Спортингом» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.