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Гвардиола рассказал, как проходит восстановление Кевина Де Брёйне

Гвардиола рассказал, как проходит восстановление Кевина Де Брёйне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился новостями касаемо восстановления полузащитника и капитана клуба Кевина Де Брёйне.

«Ему становится лучше. Последние два-три дня врач сказал мне, что он сделал шаг вперёд в плане борьбы с болью», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, Де Брёйне был заменён из-за травмы на 23-й минуте матча 1-го тура АПЛ с «Бёрнли», ранее сообщалось, что полузащитник «Ман Сити» может пропустить четыре месяца тренировок. Следующий матч клуба состоится уже сегодня, 2 ноября, в 18:00 мск с «Борнмутом» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. А 5 ноября «Манчестер Сити» сыграет со «Спортингом» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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