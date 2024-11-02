Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду жестом отреагировал на скандирования «Месси!» во время матча Про-Лиги

Роналду жестом отреагировал на скандирования «Месси!» во время матча Про-Лиги
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду показал большой палец болельщикам «Аль-Хиляля», скандировавшим «Месси! Месси! Месси!» во время очного матча команд в 9-м туре саудовской Про-Лиги.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Талиска – 1'     1:1 Милинкович-Савич – 77'    

Португальский футболист выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 67 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Роналду опубликовал пост после ничьей с «Аль-Хилялем», португалец не забил

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android