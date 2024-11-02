«Будь справедлив к двум командам». Роналду был недоволен судейством в игре с «Аль-Хилялем»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказал претензии главному арбитру матча 9-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:1) в подтрибунном помещении во время перерыва.

«Мы получили три жёлтые карточки, а у «Аль-Хиляля» их ноль. Будь справедлив к двум командам!» — приводит слова Роналду Daily Mail.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 19 очков за девять матчей. «Аль-Хиляль» заработал 25 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Аль-Иттихад», у которого 24 очка за девять игр.

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