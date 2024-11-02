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«Будь справедлив к двум командам». Роналду был недоволен судейством в игре с «Аль-Хилялем»

«Будь справедлив к двум командам». Роналду был недоволен судейством в игре с «Аль-Хилялем»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказал претензии главному арбитру матча 9-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Хилялем» (1:1) в подтрибунном помещении во время перерыва.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 9-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Талиска – 1'     1:1 Милинкович-Савич – 77'    

«Мы получили три жёлтые карточки, а у «Аль-Хиляля» их ноль. Будь справедлив к двум командам!» — приводит слова Роналду Daily Mail.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице саудовской Про-Лиги. Команда набрала 19 очков за девять матчей. «Аль-Хиляль» заработал 25 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Аль-Иттихад», у которого 24 очка за девять игр.

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