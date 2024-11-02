Точилин: «Ростов» рано или поздно выправит игру — неудачные серии были и в прошлом сезоне

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о матче бело-голубых в рамках 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Качество игры от двух команд было ниже, чем они до этого показывали. Тренеры после игры дали комментарии, что недовольны качеством матча. Мне кажется, «Динамо» было ближе к победе исходя из острых моментов, которые создали. Должны были их только реализовать. Но моменты были только потому, что со стороны «Ростова» был технический брак.

Было бы странно ожидать, что у «Ростова» поменяется стиль игры. Карпин с первого дня прививал футбол с долгим розыгрышем мяча. Такие неудачные серии у команды бывали и в прошлом сезоне. Рано или поздно выправят игру и результат», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.