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Точилин: «Ростов» рано или поздно выправит игру — неудачные серии были и в прошлом сезоне

Точилин: «Ростов» рано или поздно выправит игру — неудачные серии были и в прошлом сезоне
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Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о матче бело-голубых в рамках 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комличенко – 24'     1:1 Кутицкий – 26'    

«Качество игры от двух команд было ниже, чем они до этого показывали. Тренеры после игры дали комментарии, что недовольны качеством матча. Мне кажется, «Динамо» было ближе к победе исходя из острых моментов, которые создали. Должны были их только реализовать. Но моменты были только потому, что со стороны «Ростова» был технический брак.

Было бы странно ожидать, что у «Ростова» поменяется стиль игры. Карпин с первого дня прививал футбол с долгим розыгрышем мяча. Такие неудачные серии у команды бывали и в прошлом сезоне. Рано или поздно выправят игру и результат», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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