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Элвир Рахимич: Акинфеев и до 45 лет может дотянуть!

Элвир Рахимич: Акинфеев и до 45 лет может дотянуть!
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Боснийский экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Вообще не удивлён его спортивным долголетием. Акинфеев — легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА. Фурик (прозвище Акинфеева в молодости. — Прим. «Чемпионата») — большой профессионал. Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему ещё долго защищать цвета родного клуба. Он ещё долго может играть. А главное — может много дать ЦСКА.

Да, ему уже 39-й год идёт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он ещё не один год будет радовать наших болельщиков», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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