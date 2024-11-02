Элвир Рахимич: Акинфеев и до 45 лет может дотянуть!

Боснийский экс-полузащитник московского ЦСКА Элвир Рахимич высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Вообще не удивлён его спортивным долголетием. Акинфеев — легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА. Фурик (прозвище Акинфеева в молодости. — Прим. «Чемпионата») — большой профессионал. Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему ещё долго защищать цвета родного клуба. Он ещё долго может играть. А главное — может много дать ЦСКА.

Да, ему уже 39-й год идёт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всё зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он ещё не один год будет радовать наших болельщиков», — сказал Рахимич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.