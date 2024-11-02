Гвардиола высказался о травмах игроков «Манчестер Сити», приведя в пример Надаля

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение касаемо травм в современном футболе.

«Рафа Надаль играл всю свою карьеру с болью. Он играл и выиграл, я не знаю, сколько турниров «Большого шлема». В современном футболе с этим приходится иметь дело, иначе вы не сможете выдерживать игры каждые три дня в топ-клубе. Мы адаптируемся завтра и в следующих играх. У нас невероятная группа игроков с сильным характером в трудные моменты. Эта неделя очень важна», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Ранее Гвардиола сообщил, что впервые за девять лет его работы в «Манчестер Сити» в команде доступно лишь 13 полевых игроков, все остальные травмированы. «Ман Сити» первый раз проиграл в сезоне-2024/2025 в 1/8 финала Кубка английской лиги «Тоттенхэму» (1:2). Из 14 игр сезона горожане сыграли три ничьих и одержали победы в 11 матчах.